香港惡火奪55命！楊千嬅演唱會「刪煙火特效」捐收益助災民

楊千嬅演唱會刪除煙火特效。（圖／翻攝自楊千嬅臉書）





香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生5級火警，造成55人喪生、200多人失聯，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火。港星楊千嬅本月29日將在紅館舉行演唱會，與團隊慎重商討後決定照常演出，捐出大部分收益，並調整可能觸及傷痛的演出內容。

《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》將在本月29日於紅館舉行一連6場個唱，如今遇上香港火警大型災害，在與團隊商議後，因檔期與製作限制無法調整，並考量來自世界各地的歌迷已經訂好機票與住宿，決定演唱會如期舉行，但會做出3點安排，以實際行動回應社會需要，共同攜手渡過難關。

楊千嬅演唱會主辦單位表示，一、取消贈送花籃活動，呼籲圈內友人及粉絲們可以將買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途；二、捐贈首場收益及周邊產品所有盈利，首場演唱會收益以及6場演唱會的周邊產品全數盈利，將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作；三、調整演出內容，取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。



