香港惡火奪83命…冷血男燦笑比「YA」合影宏福苑！全網炸鍋、群起撻伐

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔「宏福苑」前天（26日）發生五級火警，截至今天（28日）凌晨0時為止，已造成83人死亡，279人失聯。（圖／翻攝自X平台 @WalkerSmit83251）

香港大埔「宏福苑」前天（26日）發生五級火警，截至今天（28日）凌晨0時為止，已造成83人死亡，279人失聯，救援行動尚未落幕，這場大火引起各界關注；未料，卻有人跑到火場取景自拍，甚至誇張露出燦笑，還比出「YA」的手勢，瞬間遭網友截圖、轉傳，撻伐這樣的行為。

宏福苑大火，已累計達83人死亡，起火大樓不時仍有復燃現象，仍有多達279人失聯，整起救援行動尚未停歇，卻有網友在「Threads」社群發文，有名男子到火場前取景自拍，甚至誇張露出燦笑，還比出「YA」藉此博取流量。

廣告 廣告

發文者更怒轟，該篇貼文還有人支持，讓他內心膨脹，根本就是一隻過街老鼠，更悲嘆：「醒醒吧，香港人」。

事後也有人肉搜將該名跟火場合影的網友，不少人留言撻伐「有病就去看醫生」、「積點口德」、「白癡」、「賤人」、「冷血」、「噁心」、「還笑得出來」。

更多三立新聞網報導

香港五級大火釀44死66傷！多名警員衝工程公司搜索「頭蒙黑布」押走1嫌

回歸後首宗「五級火警」奪4命釀55傷！17年後…宏福苑惡火死者增11倍

香港惡火釀44死、多人失蹤！13所學校急停課…教育局：供學生心理支援

香港傳統工藝淪惡火失控元凶？疑用「不阻燃棚網」貪便宜、省成本害44命

