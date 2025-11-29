香港惡火如龍捲風！他救2老人：已交代後事

▲香港宏福苑社區26日發生大火，火勢延燒逾43小時才撲滅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。。一對年長夫婦也分享說，當時大火已經燒進屋內，逃到走廊被濃煙困住，幸好被鄰居拉到屋內躲避2.5小時，終於撐到消防員到來。

香港01報導，51歲的周太太說她與七旬丈夫和女兒住在宏昌閣2樓的公寓，事發當下女兒在上班，只有她們夫婦在家。一開始聽到窗外傳來霹哩啪啦的聲響，還不以為意，看到火光才感覺不妙，但是大樓的火災警報卻沒有響起。

周太太形容，火舌像「龍捲風」襲捲不同房間，廁所和廚房的窗戶連環爆裂。她與丈夫急忙逃生，但走廊也是濃煙密佈，伸手不見五指，幸好求救聲驚動鄰居阿Will，把他們就到屋內躲避。

周太太說，阿Will叫他們夫婦躲進廁所，自己在客廳用濕毛巾堵住門窗縫隙，三人一起在火場躲避2.5小時，終於看到消防員的雲梯車救援，當時阿Will也一直禮讓他們夫婦先走，直說自己「年輕撐得住」，所幸三人全都得救。

阿Will出院後接受香港01專訪，還原當時救人的狀況，他與太太、兒女住在2樓的公寓，當時只有自己在家，接到妻子來電話提醒時，因為沒有警報還以為只是小火災，不料一開門就被濃煙嗆到咳嗽，驚覺大事不妙，迅速用濕毛巾堵住門縫後，第二次開門才知道什麼是「面對死亡的恐懼」，伸手不見五指、被薰到眼淚狂飆，手電筒也完全沒用，他冒險走過半條走廊時，就聽到周太太夫婦２人呼救，急忙把人拉到屋內。

阿Will也回憶，自己當時已經做最壞打算，但也只是安慰周太太說從二樓跳下去不會死掉。但他也用What’s app跟親朋好友交代後事，「如果我出事幫我照顧我的兒女，這次不是開玩笑，我有可能走不出去」，打給公司說「我沒回去就不用找我」，因為擔心太太情緒會太激動就沒有打電話，最後則是向在國外的母親、姐姐謊稱說「OK呀，沒事喔，消防救我了不用擔心」，但當時自己仍然被困。

阿Will也謙虛說，「我不是想別人叫我英雄、我不想讓注意力放在我這。」

