香港惡火已奪55命！港特首勘災 部分樓層發現生還者

香港宏福苑大樓發生嚴重火災，截至27日下午已奪走55條寶貴生命，其中51人當場死亡，4人送醫後不治，另有76名傷者，13人命危仍在搶救中。香港特首李家超率官員前往火場視察，消防人員持續進行救援，在13至23樓陸續找到生還者。根據2021年人口普查，宏福苑共有1900多戶約4643人居住，36%為65歲以上長者，高齡住戶逃生不便增加救援難度。多位住戶質疑火災當時警報未響，也未收到撤離通知。

香港宏福苑惡火，8棟大樓中7棟接連陷入火海，整整燒了一夜。（圖／記者吳奎炎 攝）

香港消防處助理救護總長林卓豪表示，消防處已處理了123名傷者，有51名傷者於現場證實死亡。在持續的救援行動中，消防人員從低樓層往上搜救，陸續在13到23樓找到生還者，為失聯住戶家屬燃起一線希望。社群平台上，居民自發建立報平安表單，其中起火最早、災情嚴重的F棟宏昌閣，以及隔壁的E棟宏泰閣，失聯與等待救援人數最多。

香港醫務衞生局局長盧寵茂解釋，傷者中最嚴重的是吸入性氣道創傷，因為火災過程中有很多熱空氣導致氣道受損，許多傷者需要在深切治療部依靠呼吸機治療。香港消防處處長楊恩健指出，救援人員正一步步推進，大致已到達大部分樓宇的17至18樓。

宏福苑共有8棟大樓，其中7棟陷入火海。根據2021年人口普查資料顯示，這裡約有4643人居住，而其中36%是65歲以上長者，大量高齡住戶逃生不便，被困高樓，也讓救援工作更加困難。

住在第四棟23樓的住戶表示，要不是看到火勢立刻逃走，後果根本不敢想。實際上，大批居民都質疑，火災發生時根本沒聽到警報聲，也沒有收到撤離通知。一位住戶強調，當看到火燒進來時，馬上關窗抱著寶寶離開，但當時沒有任何警鐘響起，也沒人通知疏散，甚至沒人用麥克風叫人離開，認為正是這個原因導致如此多的人死亡。雖然有不少人自發去敲門提醒鄰居逃命，但仍有太多人來不及逃離火場。

