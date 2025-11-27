香港惡火已奪55條人命！楊紫瓊「黑底白字文」悲痛發聲

娛樂中心／倪譽瑋報導

香港宏福苑社區惡火，多名住戶因此喪命。（圖／AP授權）

香港大埔「宏福苑」26日發生嚴重火災，目前數據顯示，死亡人數升至55人、失聯者超過200人，各界紛紛表達哀悼。在演藝圈，眾多明星為家屬祈福，還有「2025 MAMA Awards」頒獎典禮受影響等；而在香港、歐美影壇均有人氣的超級女星楊紫瓊，今（27）日也在個人社群以黑底白字發文，表示「我心碎不已」盼望受災者能獲得力量、慰藉，以渡過這艱難的時期。

本月26日，位於香港新界區大埔的「宏福苑」社區發生大火，該社區已有42年歷史，親民的房價讓許多人可以租屋及購買，社區內共有2千多戶，共居住約4千多人。26日下午惡火燒起，社區內8棟大樓、有7棟燃燒，從曝光的畫面來看，現場頻頻傳出爆炸聲響。

廣告 廣告

楊紫瓊確定不出席「2025 MAMA Awards」頒獎典禮。（圖／翻攝自楊紫瓊臉書）

火警從26日一直燃燒到27日清晨，根據香港消防處公布數據顯示，死亡人數已上升為55人，且失聯者超過200人。沉重災情震動全港，韓國《JTBC新聞網》報導，本次悲劇讓原訂28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」頒獎典禮大受影響，現在周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA。

稍早楊紫瓊針對災難再發聲，她表示聽到大埔傳來的噩耗「我心碎不已」，為悲痛的家屬、傷者，所有受火災影響的人們祈禱「願逝者家屬在這段艱困時期裡，獲得力量、療癒和慰藉」同時也感謝消防員，還有其他願意挺身而出的人們，盡自己所能協助救援工作。

楊紫瓊發文，為受災戶祈福，並感謝救援人員。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

更多三立新聞網報導

蔡正元示警藍營「地方輸了、中央必輸」 點名3縣市2026困難重重

台北捷運大紅字廣告！很多人看不懂 真面目是「國際共識」

今年冬天恐有霸王級寒流？ 鄭明典揭「北極上空罕見巧合」

末日要來了？宗教領袖預言2025年底「彗星撞地球」 NASA發聲

