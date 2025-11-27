香港惡火已釀44死279失蹤！專家：外牆棚網疑未阻燃 「煙囪效應」助長火勢

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警，截至今（27日）晨，已造成至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤，為香港歷史上死亡人數最多的火災。業內人士分析，部分維修工程為節省成本而未遵守阻燃規定，監管抽查亦存在漏洞，加上舊樓結構與「煙囪效應」，使救災相當困難，暴露城市密集舊式樓宇在外牆工程安全上的重大風險。

綜合陸媒報導，香港特區行政長官李家超當晚主持跨部門緊急會議，對多名死傷者與殉職消防員表達極度哀痛，並向家屬致以慰問。他宣布啟動緊急事故監察及支援中心，指示保安局、消防處及其他部門全力投入滅火、救援與醫療工作，並強調市民安全應置於首位。民政事務總署在現場設立援助站，安排受影響居民入住臨時庇護中心，並提供情緒支援；醫管局也啟動緊急機制全力救治傷者。

廣告 廣告

根據消防及工程界分析，這場巨災之所以難以控制，主因來自高層建築外牆工程的「立體燃燒」。宏福苑樓齡逾40年，其外牆棚架上的物料與結構形成封閉與縫隙並存的特殊環境，使火勢在強風中迅速向上蔓延，產生典型的「煙囪效應」（Stack effect），也就是戶內空氣沿著有垂直坡度的空間向上昇或下降，造成空氣加強對流的現象，引發熱氣與濃煙流竄，助長火勢並阻礙消防員的接近。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

不僅如此，初步分析指向棚網物料可能未具備阻燃功能。香港執業安全師學會會長李光昇指出，宏昌閣外牆棚網疑似未使用阻燃物料，而不少承建商基於成本考量，會傾向使用價格較低的普通棚網。他直言：「我更見過有地盤用漁網作棚網。」阻燃棚網與普通棚網的價差可達1倍，加上部分工程規模小、監管不足，違規使用並非罕見。

李光昇表示，竹棚架與阻燃棚網本身並不容易燃燒，但如果棚網不具阻燃功能，並與外牆雜物、家具、衣物接觸，再加上工地若曾進行燒焊等熱作業，就可能讓火屑點燃棚網，再沿外牆迅速向上延燒。他也示警，如果棚網材料含聚氯乙烯（PVC），燃燒產生的濃煙可能帶有毒性，吸入後有機會造成窒息甚至死亡。

香港工程師學會建造分部前主席謝偉正則指出，《建築物條例》規定棚網必須使用阻燃物料，違者可被開罰。但實務上，香港特區政府發展局轄下的「屋宇署」雖會抽查地盤是否合規，仍可能出現疏漏，「（屋宇署）沒有檢查就無事」。他認為大型承建商多能守法，但較多違規情況反而出現在舊樓維修工程，因為業主未必了解法規，也可能未聘請專業監督，小規模工程為節省成本而採用普通棚網便成常態。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

今年中環華懋大廈三級火警後，屋宇署已向認可專業人士及承建商發出通告，要求全面檢視外牆保護網、保護幕、防水油布等材料的阻燃性能，以降低工地火災風險。通告亦強調，若發現阻燃性能不足，署方將依《建築物條例》對承建商及相關人員提出檢控或紀律處分。然而此次宏福苑五級大火的慘重損失，凸顯執法與實務之間仍存在落差。

香港勞工處在回覆網民查詢時則稱，宏福苑維修工程由宏業建築工程有限公司負責，相關棚網屬防墮物用途且未涉及熱工序，視為火災風險相對較低。更指出根據現行地盤安全條例，棚網及相關物料並未納入阻燃標準的規管範圍，顯示香港各部門在外牆工程物料的安全定義及監理職責上，仍有灰色地帶。

綜觀近年香港涉及外牆搭棚工程的火警愈趨頻繁，包括今年華懋大廈火災與2023年尖沙咀前海員俱樂部地盤大火，均曾造成嚴重損失。宏福苑大火再度暴露舊樓外牆工程、棚網物料、監管制度與消防風險之間的結構性問題，也讓社會再度反思工程承建、生產物料、監督制度與城市安全之間的漏洞。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」