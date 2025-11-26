香港惡火已36死、29傷、279失蹤 將展開全面調查

香港火災。（路透社）

香港新界北區的大埔宏福苑住宅26日下午發生大火，火勢從竹棚延燒多棟大樓，被消防處列為最嚴重的五級火警，香港行政長官李家超27日凌晨表示，火災造成至少36人死亡，其中包含1名37歲消防員，另有29人在醫院接受治療、279人失蹤、還有約900人安置在8個庇護中心。

中國國家主席習近平在火災發生後要求全力以赴撲滅火災。香港行政長官李家超27日凌晨公布最新傷亡數字，並表示目前首要任務是撲滅火勢並營救被困居民，第二是救援傷者，第三是支援和恢復，接著將展開徹底調查。

廣告 廣告

大埔宏福苑已有42年歷史，共有8幢大樓總計1984戶，火警發生前，社區正進行外牆維修，因此所有大樓外牆都搭設竹棚，方便工人維修，據目擊民眾表示，26日下午3時左右看到某幢大樓的竹棚起火，加上今天風勢大，火勢很快延燒至其他大樓的竹棚，接著引發許多室內起火。

大埔宏福苑是香港房屋委員會管理的居屋屋苑，是屬於較平價的住宅，這場火災已被升為五級火警，意指火勢完全失去控制且迅速蔓延，以及有大量濃煙、高熱，受傷人數增加。