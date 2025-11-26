香港惡火已4死！消防署曝高樓火災逃難5不4重點「保命求生為目標」

即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生世紀火警，宏昌閣外牆棚架首先起火，火勢迅速延燒，導致整排高樓陷入火海，多位居民受困高樓，目前已造成4死3傷，其中包括消防員殉職。然而在面對高樓大火時，民眾應如何自保？內政部消防署提出5不4重點，提醒民眾遵守逃生避難流程，並以「保命求生」作為避難的首要目標。

根據《香港01》報導，大埔的宏福苑宏昌閣的外牆棚架在今日下午2時51分失火，並且迅速延燒鄰近的宏泰閣等，至少有4棟大樓跟著燃燒。由於火勢猛烈，下午3時02分時，火警升級為3級；並在下午3時34分升為4級；接著於6時22分升為5級，現場還不斷傳出爆炸聲響。火警意外造成多名消防員在灌救時受傷，並造成包括消防員在內，至少4人死亡、3人受傷，目前還未能確認是否還有居民未撤離。大火至截稿時間下午7時前，仍未撲滅。

消防工程設備廠商正德防火公司指出，高樓火災常因大量人潮疏散不易、人命救助困難、濃煙密佈、熱量蓄積、搶救困難等原因，導致災情慘重。

對於駭人的高樓火災，消防署提醒民眾，避難時應以「保命求生」作為首要目標，包括「不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間」、「不可搭乘電梯」、「不可躲在浴室」、「不可用塑膠袋套頭」、「不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難」。





內政部消防署提醒民眾，避難時應以「保命求生」作為首要目標。（圖／取自內政部消防署網站）





另外，民眾在火場逃生的避難流程，應遵守4點，「1、開門，往一樓往外逃生；2、至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生；3、樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線；4、平時應規劃2個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第2逃生出口往下往外逃生，若第2逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。」





民眾謹記緩降機等避難器具的時機及操作方式，以順利逃難。（圖／取自內政部消防署網站）





此外，在火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門，將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。並謹記緩降機等避難器具的時機及操作方式（口訣：掛、丟、套、束、推），以順利逃難。

