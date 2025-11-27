香港惡火延燒釀55死！女星「親眼目睹祖母家遭焚燒」崩潰曝住宅陷火海

娛樂中心／綜合報導

香港女星謝嘉怡的祖母家就在大埔宏福苑，整個因大火而全遭焚燒（圖／翻攝自IG @lisamarie_tse）

香港大埔宏福苑26日發生回歸以來罕見的五級特大火災，火勢延燒長達16小時才逐步受到控制。然而根據最新統計，此次大火已造成至少55人罹難、數10人受傷，另有超過262名居民仍失蹤未取得聯繫，成為近年香港最嚴重的災難之一。而其中香港女星謝嘉怡（Lisa Tse）祖母家也是付之一炬。

謝嘉怡得知火災後第一時間趕往現場，她的祖母便住在火災大樓之一。她在社群Instagram 上連續更新限時動態，直言自己親眼目睹祖母住所被烈焰吞噬，毫無保留地表露心痛與震撼情緒。以英文寫下「Just horrendous（實在太可怕了）」，並上傳多張火場畫面，只見濃煙直衝天際、火舌沿著棚架往上竄升，場面詭譎駭人。

謝嘉怡親自拍攝大火祝融驚心動魄的畫面（圖／翻攝自IG @lisamarie_tse）

隨後謝嘉怡再貼出深夜時分的現場照片，火海仍未完全消退，橘紅火光映亮半邊天空。她沉重表示：「向所有罹難者、受傷者，以及今天失去家園的人表達最深切的慰問。親眼看著祖母的家在火中被燒毀，真是令人心碎的一天。」字句中滿是焦急與哀痛，引發粉絲與網友大量回應，紛紛留言替她加油，並為災民祈福。

除了分享自身經歷，她也積極轉發社區救援資訊，呼籲大眾協助擴散訊息。限動中列出多個緊急開放的臨時庇護點，包括鄰近的社區會堂、青少年中心、教會機構，甚至還有提供寵物暫托的志工團體，希望能幫助受困或無處可去的居民，盡快獲得支援。

