香港惡火延燒7大樓 專家曝保命口訣：見火就跑、見煙就躲

香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重火警，延燒7棟大樓，造成至少55人死亡。消防專家林金宏強調，這起事件「絕對不是單一原因造成」，並公開火場自保2大口訣。宏福苑屬大型集合住宅社區，高達31層樓、共有8棟，且棟距緊密，卻一夕間連燒7棟，引發各界關注高樓住戶面對類似火警時的應變之道。

香港大埔宏福苑社區昨（26）日發生五級大火，火勢迅速蔓延至7棟建築物，造成55人重大傷亡。（圖/美聯社）

據《ETtoday》報導，消防專家林金宏提出2大應變原則，「第一，火在身邊，那我就會主張你趕快跑，見火就跑。第二，見濃煙就躲，如果你開門看到外面有濃煙，我們就主張你把門關起來，就不要出去了。」他並強調在面對重大火災事件時，不要太早、太快地把原因單純化。

廣告 廣告

林金宏分析，大火之所以會在短時間內迅速惡化，前期處置是否得當，很可能是關鍵之一，認為前期處置上面「一定有瑕疵也有缺陷」。他表示，以過往「施工中建築物」火災的經驗，「一開始小火它滅不掉，或者是它在施工的時候，它這些施工區域有很多易燃物品的時候，它沒有用防火布把它蓋起來，或者是沒有把它清好，所以這些都是問題。」

香港警方今在宏福苑火場持續站崗。 （圖/美聯社）

對於外界關注的外牆鷹架與防護網跟火勢延燒等問題，林金宏認為，施工外牆的可燃物與配置，「確實和這次火勢往上擴大有關」，且後續會燒得這麼嚴重，「跟它外牆的施工這些可燃物有關」，加上工地本來就會有很多可燃物，「所以我認為第二個原因，是因為它現場可燃物很多。」且這些易燃物均垂直往上。

至於連燒7棟原因，林金宏直言「風勢」是第三個重要因素，「可能跟風勢有關，也就是說它今天風，把一些火或者一些本來就已經引火燃燒的這些碎片，吹到另外一棟，造成它整個火勢的蔓延。」

11月27日，多台消防車與救護車停在火災現場。（圖／美聯社）

至於外界質疑應要求鷹架外層的防護網、防塵網採用「防焰材質」問題，林金宏表示，以他目前了解，「法律並沒有這樣子的規定」，並坦言香港這一次的火災算是一個很特殊的案例，因過去施工時使用這些防護網也都非特例，且沒有發生過類似意外。

延伸閱讀

「台灣人確實應該害怕！」波頓警告：川普恐與陸達成協議出賣台灣

港消防員何偉豪殉職！女友悲痛發聲：好想「再牽你的手」

宏福苑火災逾2百人仍失聯 家屬排隊認屍「見遺體照崩潰痛哭」