香港惡火影響！MAMA正式宣布紅毯取消、典禮照常直播！公布各國收看平台

娛樂中心／綜合報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦稍早公布最新訊息。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

香港大埔宏福苑於26日下午發生世紀級火災，烈焰吞噬多棟住宅大樓，截至今（28）日造成至少94人罹難、279人失蹤，災情慘烈震驚全港，也引發全球媒體高度關注。由於火災發生時間與韓國音樂盛典「2025 MAMA Awards」接近，外界一度擔心典禮是否會受到影響。

MAMA正式取消紅毯環節，不過典禮依舊直播，並公布各國直播平台。（圖／翻攝自IG）

主辦單位 CJ ENM 稍早發出聲明，證實原訂於今晚舉辦的紅毯活動環節（RED CARPET）將全面取消，以示對罹難者的哀悼。不過，頒獎典禮將仍按原計畫如期舉行並全球直播，亦公布各國收看平台列表，方便全球觀眾觀賞典禮。

廣告 廣告

CJ ENM 表示：「我們深切哀悼在香港大埔火災中不幸罹難的所有受害者，也祈願傷者早日康復。」並強調，本屆典禮將以「最謹慎、最沉靜」的態度進行，不會有任何與慶祝性質相關的橋段，並新增默哀橋段，讓所有藝人與觀眾一同向受難者致意。

更多三立新聞網報導

「樂天三本柱」廉世彬疑遭性騷！壓力崩潰就醫 韓籍經紀人發聲喊冤

香港大火傷亡嚴重！韓大咖女團捐款200萬 陸成員難過祈福：願一切平安

PRADA又中招！香港大火楊冪暫緩官宣代言 陸藝人「官宣大事」全喊卡

香港惡火延燒釀55死！女星「親眼目睹祖母家遭焚燒」崩潰曝住宅陷火海

