香港惡火恐致「MAMA」取消？官方曝解方：改「這形式」舉辦典禮

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火災，造成7棟大樓陷入火海，並在昨晚6時22分升為5級火警，目前已有65人死亡、70人受傷，引發各界關注。然而，火災也影響到原訂28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」頒獎典禮；稍早官方宣布，將取消紅毯直播，改為預錄的方式播出。

綜合韓媒報導，由於香港發生嚴重火警意外，因此MAMA官方也緊急調整典禮流程，並透露，最為粉絲們所期待的紅毯流程「確定取消」，改為預錄播出。此外，主辦單位也特別增加了默哀時間，向罹難者們致上最深切的哀悼。

此外，MAMA官方也表示，雖然典禮將「照常舉行」，但是為考慮哀悼期，播出時間將會延後。

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成65人死亡、70人受傷。

