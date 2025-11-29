香港惡火救災Day4 逮11人疑涉貪3／MAMA悼香港！ 朴寶劍戴黑絲帶淚眼率開場默哀

香港宏福苑26日發生世紀火災，災情慘重。（AFP）

南韓年度音樂盛事28日晚間在香港登場，主持人朴寶劍佩戴黑絲帶，開場紅著眼眶，率領全場為宏福苑的罹難者和受災戶默哀。男團RIIZE全員以黑西裝上台領獎，成員Anton全程以廣東話致詞慰問。神團SUPER JUNIOR登台熱舞，嗨翻全場。而在典禮開始前，主辦方宣布，捐出約台幣8千萬元，給「大埔宏福苑 援助基金」，幫助災民。

2025MAMA典禮主持人朴寶劍：「一場讓人心碎的悲劇，我們要向罹難者和遭受痛苦者，以及失去摯愛的人們表達最深的哀悼和安慰」。

廣告 廣告

主持人朴寶劍別上黑絲帶，邀請全場5萬人為香港宏福苑五級火災默哀20秒，南韓年度盛事2025MAMA頒奬典禮28日在香港登場，典禮主題改為支持香港，取消紅毯，改採低調、莊重形式演出。

人氣男團RIIZE獲得Fans Choice獎項，全員以黑西裝，佩戴黑絲帶上台老么Anton全程以廣東話表達哀悼慰問。男團RIIZE成員Anton：「多謝，重要的是我們明白現在有許多人正經歷著非常心痛的時刻，但我們也想把最真摯的力量與支持，為所有需要被安慰的人送上最誠懇的關懷」。

接著，韓流帝王SUPER JUNIOR霸氣登場。韓團Super Junior：「重複的每天一成不變，像是快要渴望到不行，那一瞬間的刺激，需要那種誰都無法想像的衝擊，那種，kick」。

Super Junior一連4首組曲，把頒獎典禮變成自家主場，經典神曲Sorry Sorry音樂一下，現場完全嗨爆，這場南韓音樂盛典，主辧單位宣布捐款2000萬港元，超過台幣8千萬元，給港府成立的「大埔宏福苑援助基金」，也希望用音樂療癒香港災民的受創心靈。





更多《鏡新聞》報導

香港惡火救災Day4 逮11人疑涉貪1／宏福苑大火128死 港府：窗戶發泡膠致火勢迅速蔓延

香港惡火救災Day4 逮11人疑涉貪2／香港惡火約200人失聯！ 災民崩潰痛哭緊盯救援進度

館長哀悼宏福苑大火 捐100萬港幣喊：天佑香港