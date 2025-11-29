香港惡火死傷慘重！余文樂「突曬重機照」挨轟 急刪文改發聲明滅火
記者陳宣如／綜合報導
44歲香港男星余文樂近日因社群貼文引發討論。余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，育有一子一女，並隨家人定居台灣。27日他在社群平台分享騎重機照片，並附文「Road trip 男人的浪漫」，部分網友因此質疑他在香港大埔火災期間未表達關注，而忙於個人休閒活動。隨後，余文樂立即刪除了相關貼文，並轉發多則火災報導及救助資訊。
余文樂亦轉發旗下品牌「MADNESS」聲明，提到：「此時我們的心與香港大埔同在。作為香港品牌，資源雖有限，但仍希望盡一份力。我們相信每一份小小的貢獻都能帶來正面改變，因此將捐出本週收入，支援因火災而遭受創傷後壓力及心理健康問題的災民，以及受到寵物創傷和傷害影響的人士。感謝所有消防員、緊急救援人員及志工，在此次災難中無私奉獻專業與關懷。請大家保暖、注意安全，願上天保佑香港。」
另一方面，余文樂先前曾在台開鏡拍攝電影《便利商店1999》，但拍攝結束近兩年仍未有新消息。出品方遊戲橘子證實已進行換角重拍，並表示原版演員及工作人員均已領取報酬，未涉及勞資爭議。余文樂本人對此尚未回應。
