香港惡火死傷慘重！余文樂「突曬重機照」挨轟 急刪文改發聲明滅火

記者陳宣如／綜合報導

44歲香港男星余文樂近日因社群貼文引發討論。余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，育有一子一女，並隨家人定居台灣。27日他在社群平台分享騎重機照片，並附文「Road trip 男人的浪漫」，部分網友因此質疑他在香港大埔火災期間未表達關注，而忙於個人休閒活動。隨後，余文樂立即刪除了相關貼文，並轉發多則火災報導及救助資訊。

余文樂2016年公開認愛台灣「皮帶大王」千金王棠云，隔年兩人在澳洲完成婚禮。（圖／翻攝自IG @lok666）

余文樂亦轉發旗下品牌「MADNESS」聲明，提到：「此時我們的心與香港大埔同在。作為香港品牌，資源雖有限，但仍希望盡一份力。我們相信每一份小小的貢獻都能帶來正面改變，因此將捐出本週收入，支援因火災而遭受創傷後壓力及心理健康問題的災民，以及受到寵物創傷和傷害影響的人士。感謝所有消防員、緊急救援人員及志工，在此次災難中無私奉獻專業與關懷。請大家保暖、注意安全，願上天保佑香港。」

廣告 廣告

余文樂27日發布騎重機照，遭批評後隨即刪文。（圖／翻攝自Threads @lok666）

另一方面，余文樂先前曾在台開鏡拍攝電影《便利商店1999》，但拍攝結束近兩年仍未有新消息。出品方遊戲橘子證實已進行換角重拍，並表示原版演員及工作人員均已領取報酬，未涉及勞資爭議。余文樂本人對此尚未回應。

余文樂立即刪除了重機照，並轉發多則火災報導及救助資訊。（圖／翻攝自IG @lok666）

更多三立新聞網報導

香港大火奪44命！楊丞琳心痛不忍發聲 急喊「請協助轉傳」

Janet發布香港大火現場慘況！悲慟喊話香港朋友加油 粉絲刷留言集氣

香港大火！「男團成員衝現場」送物資救援 曝眼前景象嘆：市民太有愛

財經網美悲嘆「恐再也無法去香港」 為大火祈禱：台灣也會繼續加油

