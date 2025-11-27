香港惡火死傷慘重！MAMA宣布今晚正常直播「取消紅毯」
香港新界大埔高樓住宅社區「宏福苑」26日發生五級火警，造成嚴重死傷，原訂今明兩天於啟德體育館舉行的韓國音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」是否如期登場備受關注。主辦方昨（27日）深夜再度發佈公告，宣布「活動將如期舉行並維持現場直播，但取消紅毯環節」，全程將以哀悼基調進行。
MAMA相隔7年回到香港舉行，今年卡司可說是相當豪華，朴寶劍、金憓秀分別擔任兩天主持人，並邀請到G-DRAGON、SUPER JUNIOR、aespa、IVE、(G)I-DLE、Stray Kids、ENHYPEN、RIIZE、TWS、BABYMONSTER等逾30組輪番上陣演出，還有楊紫瓊、周潤發、李洙赫、朱智勛、安孝燮、李光洙、李到晛等演員將擔任頒獎嘉賓，多組藝人在活動前一天都已抵達進行排練，主辦單位自27日上午起陸續通知各大經紀公司，表示「正嚴肅審視情況，討論多種應對方案」。
面對火警造成的重大社會衝擊，主辦方也一直在苦惱是否該如期舉行，但考慮到活動場館、轉播等許多難以全面取消的現實因素，最終決議以「哀悼方式」進行。27日晚間7點多終於做出第一次官方回應，回覆韓媒的聲明中表示，將更加謹慎調整舞台構成與流程，希望在維持專業演出的同時，也能替觀眾帶來支持與力量，並強調，整體活動將以「支持香港」為主題，當天也會舉行哀悼儀式，並以捐款方式協助受災戶。
紅毯取消的訊息則是直到晚間11點半才於官方社群正式公布，在此之前，網上流傳多項未經證實的說法，包括楊紫瓊、周潤發將取消出席、典禮改為全程預錄並另擇期播出等，這些多為韓媒的推測性報導，再經過台灣、香港多家媒體轉述，引發資訊混亂，如今終於確認典禮照常舉行，但將會大幅調整舞台效果。
據韓媒此前的報導，主辦方已要求藝人團隊更改原本的紅色系表演服，歌詞中跟火有關的內容，或是相關的舞蹈編排，都不得不進行修改，也將刪減的包括噴火、煙火等視覺特效。而熱播動畫《K-POP 獵魔女團》原本預計帶來片中女團HUNTR／X與男團SAJA BOYS對決的限定舞台，因涉及「陰間使者」的設定，可能被列入重新審視範圍，最終是否保留仍待典禮直播才可得知。
