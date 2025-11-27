香港惡火比成「鬼滅之刃無限城」挨轟道歉竟又附玩笑文…港網友：不原諒

國際中心／綜合報導

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，8座大樓中已有7座起火，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，已造成44死、279人失聯，引發各國關注、關心。不過，卻有一名網友卻在社群平台發文，將這場傷亡慘重的惡火比喻為知名動漫「鬼滅之刃」的無限城，引發無數網友砲轟後，該網友雖PO文道歉，但多數香港網友並不領情，直呼「不原諒」。

該名網友昨天在香港大火發生後，在社群平台「Threads」發文「無限城？」並附上相關圖片，隨即被網友痛批，「現在是什麼場合，不會講話可以閉嘴」等。看到留言區遭負面評論洗版，該網友於當晚深夜再度發文道歉，稱「剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起。」

網友將香港大火比成「無限城」挨轟道歉。（圖／翻攝自當事者Threads）

然而，該網友雖然PO文道歉，並表示會刪文，卻又在文中放出自己起初開玩笑的截圖，所以讓香港網友們更火大，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？香港人得罪你嗎？請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素。」「光是看到這場大火的照片就起雞皮疙瘩，怎麼會想拿來開玩笑呢？」「我不會原諒你，現在凌晨4點11分，火還在燒，還有人在求救，雖然你一句話不會影響災情，但我絕對不會原諒你」。

