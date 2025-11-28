香港惡火湧入捐款 謝霆鋒五月天眾星獻愛

五月天向來愛心不落人後。（資料照片）

謝霆鋒宣布捐出港幣500萬元，用於向香港大火受災居民提供緊急援助。（資料照片）

香港大埔「宏福苑」日前發生嚴重火災，已造成上百人傷亡，謝霆鋒的鋒味控股宣布將捐出500萬港幣（逾台幣2000萬）送暖受災居民，並支援社區重建工作。張柏芝捐出100萬港幣（約台幣403萬）；陳小春及家人也捐出100萬港幣，並提到「艱難時刻更需團結共度」。

五月天所屬的相信音樂代表全體藝人捐贈港幣220萬元（約台幣887萬元），並喊話「香港加油，我們始終與你們同在」。楊丞琳、李榮浩夫妻捐款100萬元人民幣（約445萬元台幣）善款，楊丞琳表示，天佑香港，「攜手相助，共渡難關，願平安，早日重建家園。」

關詩敏的媽媽是香港人，日前在社群透露她外婆家曾住在宏福苑社區，看到過去的外婆家被惡火吞噬，十分悲痛，「太無力了，只能透過直播，眼睜睜看著這個承載著我對外婆記憶的家，在熊熊大火中燃燒」，並向所有罹難者、傷者以及失去家園的人們，致以最深切的慰問。

這場火災被視為香港70多年來最嚴重的住宅火災，不只兩岸三地的藝人伸出援手，就連國際間也相當關注。韓國娛樂產業方面，大型娛樂經紀公司HYBE、YG、JYP分別捐出5億韓元（約台幣1100萬元）、100萬以及200萬港幣的金額。JYP旗下的TWICE台灣成員子瑜更在社群發文哀悼：「願你們在這場災難後獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁。」

天團Super Junior宣布以他們與E.L.F.（粉絲名）的共同名義捐出100萬港幣，其經紀公司SM娛樂、師妹aespa、師弟RIIZE則分別向香港紅十字會捐出100萬、50萬以及25萬港幣，來協助災民重建。

aespa成員寧寧除了捐款外，她不忘在社群上發聲：「願一切平安，向遇難人員默哀，也致敬所有的消防員。」i-dle成員宋雨琦也發文「希望大家能平安無事」，並配上三個雙手合十的祈禱圖案。

原訂28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA AWARDS」如期舉行並維持直播，全程以哀悼基調進行。主辦方韓國CJ集團於典禮前夕宣布捐出2000萬港幣（約台幣8000萬）。

首日主持人朴寶劍以全黑西裝登場，他沉痛表示：「等了7年，MAMA終於來到香港，但非常遺憾，正發生重大傷亡事件，有人失去生命或至親，在此致上最高哀悼。」他也呼籲大家閉上眼睛，為罹難者與家屬獻上哀思，默哀20秒。