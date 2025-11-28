香港惡火湧入捐款 謝霆鋒五月天眾星獻愛
香港大埔「宏福苑」日前發生嚴重火災，已造成上百人傷亡，謝霆鋒的鋒味控股宣布將捐出500萬港幣（逾台幣2000萬）送暖受災居民，並支援社區重建工作。張柏芝捐出100萬港幣（約台幣403萬）；陳小春及家人也捐出100萬港幣，並提到「艱難時刻更需團結共度」。
五月天所屬的相信音樂代表全體藝人捐贈港幣220萬元（約台幣887萬元），並喊話「香港加油，我們始終與你們同在」。楊丞琳、李榮浩夫妻捐款100萬元人民幣（約445萬元台幣）善款，楊丞琳表示，天佑香港，「攜手相助，共渡難關，願平安，早日重建家園。」
關詩敏的媽媽是香港人，日前在社群透露她外婆家曾住在宏福苑社區，看到過去的外婆家被惡火吞噬，十分悲痛，「太無力了，只能透過直播，眼睜睜看著這個承載著我對外婆記憶的家，在熊熊大火中燃燒」，並向所有罹難者、傷者以及失去家園的人們，致以最深切的慰問。
這場火災被視為香港70多年來最嚴重的住宅火災，不只兩岸三地的藝人伸出援手，就連國際間也相當關注。韓國娛樂產業方面，大型娛樂經紀公司HYBE、YG、JYP分別捐出5億韓元（約台幣1100萬元）、100萬以及200萬港幣的金額。JYP旗下的TWICE台灣成員子瑜更在社群發文哀悼：「願你們在這場災難後獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁。」
天團Super Junior宣布以他們與E.L.F.（粉絲名）的共同名義捐出100萬港幣，其經紀公司SM娛樂、師妹aespa、師弟RIIZE則分別向香港紅十字會捐出100萬、50萬以及25萬港幣，來協助災民重建。
aespa成員寧寧除了捐款外，她不忘在社群上發聲：「願一切平安，向遇難人員默哀，也致敬所有的消防員。」i-dle成員宋雨琦也發文「希望大家能平安無事」，並配上三個雙手合十的祈禱圖案。
原訂28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA AWARDS」如期舉行並維持直播，全程以哀悼基調進行。主辦方韓國CJ集團於典禮前夕宣布捐出2000萬港幣（約台幣8000萬）。
首日主持人朴寶劍以全黑西裝登場，他沉痛表示：「等了7年，MAMA終於來到香港，但非常遺憾，正發生重大傷亡事件，有人失去生命或至親，在此致上最高哀悼。」他也呼籲大家閉上眼睛，為罹難者與家屬獻上哀思，默哀20秒。
其他人也在看
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 8 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 4 小時前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 10 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 10 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 17 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 22 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 10 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 18 小時前