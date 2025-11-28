香港惡火燒大樓五月天出手了！相信音樂捐886萬 願同心同行共渡艱難

記者鄭尹翔／台北報導

五月天所屬的相信音樂，為香港大火捐出220萬港幣，約886萬台幣。（圖／相信音樂提供）

香港大埔宏福苑大火造成重大傷亡，震撼兩岸三地，許多企業與藝人紛紛伸出援手。五月天所屬的相信音樂今（ 28）日也宣布，代表公司與旗下所有藝人向「大埔宏福苑援助基金」捐出約220萬港幣（約886萬台幣），希望能為救援與災後重建盡上一份心力。

五月天所屬的相信音樂，為香港大火捐出220萬港幣，約886萬台幣。（圖／相信音樂提供）

相信音樂透過社群媒體發文表示：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」並指出這筆捐款旨在支援前線救援、協助受災居民度過最困難的時期。文中也強調：「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子。香港加油，我們始終與你們同在。」

廣告 廣告

這份溫暖的力量，讓不少網友感動留言支持，也讓災後低迷的香港增添一點希望。香港相關單位對外界源源不絕的援助表達感謝，並表示將會把善款用於最迫切的需求上，協助受災者重建生活。

更多三立新聞網報導

于朦朧為何被銬電子腳鐐！影片曝光秀證據 生前疑遭脫衣割耳甩巴掌

獨家／星光2班男星變外送員！月扛10萬養家開銷 改行房仲業逆轉勝

于朦朧真相大白！官方公布死亡原因 生前疑遭虐殺暗網影片外流

于朦朧全身瘀青靠粉底遮蓋！疑拍戲一半被拖去打 目擊者悲喊太慘了

