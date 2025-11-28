香港惡火燒大樓五月天出手了！相信音樂捐886萬 願同心同行共渡艱難
記者鄭尹翔／台北報導
香港大埔宏福苑大火造成重大傷亡，震撼兩岸三地，許多企業與藝人紛紛伸出援手。五月天所屬的相信音樂今（ 28）日也宣布，代表公司與旗下所有藝人向「大埔宏福苑援助基金」捐出約220萬港幣（約886萬台幣），希望能為救援與災後重建盡上一份心力。
相信音樂透過社群媒體發文表示：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」並指出這筆捐款旨在支援前線救援、協助受災居民度過最困難的時期。文中也強調：「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子。香港加油，我們始終與你們同在。」
這份溫暖的力量，讓不少網友感動留言支持，也讓災後低迷的香港增添一點希望。香港相關單位對外界源源不絕的援助表達感謝，並表示將會把善款用於最迫切的需求上，協助受災者重建生活。
更多三立新聞網報導
于朦朧為何被銬電子腳鐐！影片曝光秀證據 生前疑遭脫衣割耳甩巴掌
獨家／星光2班男星變外送員！月扛10萬養家開銷 改行房仲業逆轉勝
于朦朧真相大白！官方公布死亡原因 生前疑遭虐殺暗網影片外流
于朦朧全身瘀青靠粉底遮蓋！疑拍戲一半被拖去打 目擊者悲喊太慘了
其他人也在看
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 6 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 8 小時前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 1 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 13 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前