香港惡火狂燒「屋內視角曝光」！受困者無助等救援…被嗆到狂咳嗽
大陸中心／朱祖儀報導
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，火勢延著低樓層竹棚架一路往上蔓延，造成44人喪命、279人失聯悲劇。今（27）日網路上還流傳屋內視角影片，看到大廈火勢狂燒、煙霧瀰漫，受困者急忙關閉窗戶，且不停咳嗽。
據《新京報》、《紅星新聞》等陸媒報導，一名受困在大廈內的民眾，拍下火災當時的畫面，看到當時外面的竹棚架及圍網正在燃燒，火勢相當猛烈，濃煙不斷冒出。受困者為避免遭濃煙嗆傷，急忙關閉窗戶，但仍不斷咳嗽。
不少人看了難過表示，「人呢！這人救出來沒有！看著都揪心難過」、「看了好絕望」、「太可怕了，好絕望的處境」、「這時候真的不該開窗戶，濃煙更毒，希望沒事」、「香港的樓房那麼密集，一出事就是大事，火燒連營，一定對安全隱患有敬畏之心啊。」
香港大火延燒10多個小時，火勢才終於得以控制，行政長官（特首）李家超載深夜帶著官員前往醫院探視傷者，並召開記者會。李家超表示，將全力動員應對，事後全面調查究責，當局將審查建物外牆是否符合防火標準。警方目前以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。
嘆香港惡火奪44命「宛如煉獄」！台灣消防員看了絕望：連我也會害怕
香港大火害44命「為何死傷這麼慘？」 當地議員曝原因：很難逃生
「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴
去大埔鐵板燒「結帳多噴80元」！內行曝慘虧真相 一堆人吃錯
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「謀殺與過失致死罪」逮捕3名負責大樓整修工程的男子。
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關。
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。
