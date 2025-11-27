香港惡火狂燒「屋內視角曝光」！受困者無助等救援…被嗆到狂咳嗽

大陸中心／朱祖儀報導

香港惡火狂燒「屋內視角曝光」。（圖／翻攝自紅星新聞）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，火勢延著低樓層竹棚架一路往上蔓延，造成44人喪命、279人失聯悲劇。今（27）日網路上還流傳屋內視角影片，看到大廈火勢狂燒、煙霧瀰漫，受困者急忙關閉窗戶，且不停咳嗽。

據《新京報》、《紅星新聞》等陸媒報導，一名受困在大廈內的民眾，拍下火災當時的畫面，看到當時外面的竹棚架及圍網正在燃燒，火勢相當猛烈，濃煙不斷冒出。受困者為避免遭濃煙嗆傷，急忙關閉窗戶，但仍不斷咳嗽。

香港惡火狂燒「屋內視角曝光」。（圖／翻攝自紅星新聞）

不少人看了難過表示，「人呢！這人救出來沒有！看著都揪心難過」、「看了好絕望」、「太可怕了，好絕望的處境」、「這時候真的不該開窗戶，濃煙更毒，希望沒事」、「香港的樓房那麼密集，一出事就是大事，火燒連營，一定對安全隱患有敬畏之心啊。」

香港大火延燒10多個小時，火勢才終於得以控制，行政長官（特首）李家超載深夜帶著官員前往醫院探視傷者，並召開記者會。李家超表示，將全力動員應對，事後全面調查究責，當局將審查建物外牆是否符合防火標準。警方目前以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。

