香港惡火疑竹棚惹禍? 黃秋生.甄妮開轟:黑白不分枉為人

香港宏福苑大火事故，有人劍指竹製鷹架「竹棚」導致，金馬影帝黃秋生在臉書開罵，要質疑者找根竹子點火試試，女星甄妮也砲轟有點常識，黑白不分枉為人！現在又有一說，劣質的阻攔網才是元凶，而且背後直指和習近平弟媳張蘭蘭的妹妹張珊珊有關，因為造假的合格報告，來自山東實驗室，負責人就是張珊珊！

香港宏福苑大火，造成慘重傷亡，不過至今調查結果還沒出爐，港府卻將矛頭指向超過百年歷史的竹棚結構，提出未來將研擬用金屬棚架取代竹棚，但卻引來外界批評聲浪。

影帝黃秋生直接在臉書開砲，直批找根竹子燒一下才知道要多久才能燒著。看看烤網快還是烤竹子快？什麼算是易燃物啊？





港府將矛頭指向超過百年歷史的竹棚。（圖／點新聞）





女星甄妮，強調竹子是冤枉的，更氣憤表示託有點常識！黑白不分枉為人！

香港建造業總工會理事長 周思傑：「不要將焦點模糊過去，主要是施工程序，管理是否有嚴謹。」

香港建造業總工會理事長認為，問題根本不是搭棚用甚麼材料，而是嚴格進行施工管理，甚至有居民指出火災當下，聞到一股刺鼻的化學味，當下詢問工程人員，阻燃網是否燒起來了，卻是得到這回樣的回應。

居民 黃小姐：「問那些棚網友沒有問題，為什麼味道那麼大，有沒有問題，（工程人員）對方說沒問題，說（阻燃網）是耐火的。」

竹棚的阻燃網，遭質疑是偷工減料，因為品質正常的阻燃網，在這次大火中，還掛在建築物上，而劣質阻燃網，早已被燒得面目全非，建商疑似混合使用，才讓這次大火一發不可收拾，更傳出劣質阻燃網的是習近平弟媳張蘭蘭的妹妹張珊珊，在背後搞鬼。





宏福苑的住戶發文。（圖／Threads）





主持人 江峰：「給這批奪命網出具，防火合格報告的，是一家位於山東濱州的，第三方實驗室，當我們再深挖，這家濱州實驗室的實際控制人士，跳了出來張珊珊，因為真正禍首產業鏈的頂端，站著皇親國戚。」

此外，有宏福苑的住戶發文指出，施工前，住戶被強制要求拆除冷氣機，窗口改封發泡膠，但姐姐住另一棟，卻因為出國人不在家，而不用拆卸，不僅施工雙標，還有講普通話的施工人員在竹棚內抽菸，住戶投訴卻沒人理會，種種人禍加上被漠視的訴求，最後以最慘烈的形式被大家看見。

