香港惡火絕命逃生！濃煙吞噬 男子逃命不忘救鄰居

宏福苑大火釀128人死亡、200人依舊下落不明，恐怕凶多吉少！但即使在這場香港逾70年來的最慘重惡火，仍有人性光輝閃耀。港媒《香港01》28日報導，一名叫「阿Will」的男住戶在臉書發文，講述了自己驚險的逃生過程，當中他還冒死拯救了鄰居，堪稱英雄。

香港宏福苑大火，橘紅火勢將高樓全面燃燒，壟罩在黑色濃煙中，婉如煉獄。（圖／翻攝自X平台 @im__Arshu）

只見濃煙

《香港01》聯繫上了住院接受治療的「阿Will」，確認了此故事。

「阿Will」在臉書的千字文寫道，自己接到妻子電話，才知失火。當他換好衣服準備逃生，不料打開大門，「眼前就一黑，濃煙將我吞噬」，即使想打開手電筒照明，也是徒勞。當時他可是伸手不見五指，還因濃煙難以呼吸，只好返回屋內。

眼見情況危急，「阿Will」又與妻子通話，得知入口大廳陷入烈焰，自己可說是無路可逃，只能困在名為「家」的煉獄之中。

冒死救鄰居

「阿Will」說在此絕望之際，他聽到門外走廊慘叫。不顧自身安危，他拿起濕毛巾衝出去救人。他形容，出去不到十秒，眼睛就痛到流淚，喉嚨炙熱，但他深知若不出手救援，對方必死無疑。

於是「阿Will」在濃煙中，摸著牆壁前行，並大叫對方「快過來」，終於把一對夫婦拉進自己屋內。「阿Will」稱，在走廊不到一分鐘，自己就感到濃煙的恐怖，對方夫婦卻是衣著單薄、腳上只踩著拖鞋。他因此急忙給予夫婦二人乾淨的水、長褲、襪子與鞋子，並安撫他們：「不用擔心，我們死不了！」

讓鄰居先走

「阿Will」稱，他與夫婦兩人在屋內受困好幾個小時，只能眼看「黑色雪花」般的灰燼在窗外飄落。但即便當時自己深感無力，他接到母親電話，也因怕老人家擔心，仍謊稱自己沒事，消防員快到了。可電話一掛，他又感到生離死別。

直到晚上６點，消防員搭雲梯從窗外靠近，「阿Will」也以自己年輕力壯，要鄰居老夫婦先走，自己殿後。所幸最終三人都獲救。據「阿Will」所述，自己在最後等待救援時，環顧四周，只覺得不論是珍藏的模型還是名牌精品，都是帶不走的身外之物，等到送到醫院，護理師問他是否急著出院，他也很迷茫：「我還能回家嗎？」他感覺人類只是暫時棲身這在世上，在無常面前，從來都不是主人。

