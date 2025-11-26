香港惡火至少44死還在燒 特首李家超發聲：大的災難事件

香港特首李家超表示，此案為「大的災難事件」，已指示消防處動用所有資源及人力全速救火。（圖／翻攝自李家超臉書）





香港大埔宏福苑昨（26）日下午下午2時51分發生嚴重火警，現場8棟大樓延燒了7棟，目前定調為五級火警，截至今（27）日上午7時的數據，已有44人死亡、58人受傷，其中15人命危搶救中，還有多人失聯。對此，香港特首李家超表示，此案為「大的災難事件」，已指示消防處動用所有資源及人力全速救火，目前現場情況已逐漸受到控制。

據《香港01》報導，李家超深夜先後至大埔社區中心的臨時庇護中心，及接收多名傷者的威爾斯親王醫院視察，慰問死者家屬及傷者，他形容這次大火是「大的災難事件」，但經消防處處長評估，香港有足夠人手及能力控制、撲滅火勢，已指示消防處動用所有資源及人力全速救火，政府會全力支援。

廣告 廣告

李家超表示，消防處至今派出140多輛消防車、60多輛救護車、800多名消防及救護員，在不斷努力下，現場情況逐漸受控，起火的7棟大樓中，有3棟外面看起來已經沒有火光了，另外4棟剩下零星火光。李家超強調極度重視此事件，已指示政府各部門及單位全力作業，首要目標就是撲滅火災及救援受困居民，再來是救護傷者及之善後支援，之後會做全面調查。

對於即將到來的立會選舉，是否會因此案延期，李家超回應，目前已暫停宣傳及推廣選舉等相關事項，選舉論壇也將暫停，其他事情將待眼前的案件處理好後，再做決策。

更多東森新聞報導

香港宏福苑大火40死 3嫌落網！警朝刑事方向偵辦

外媒齊聚焦港世紀大火！CNN：恐為數十年最嚴重火災

抽菸釀香港大火？工人躲棚架抽菸 影片瘋傳全網炸鍋

