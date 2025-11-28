香港惡火致55死 內政部將全面檢討臺灣大樓興建

內政部政務次長董建宏

香港宏福苑大火造成55人死亡，消防安全再度引發各界關注。內政部次長董建宏表示，臺灣鮮少使用竹木工施工架，對於施工架購規範有明文規定，將全面檢討臺灣的大樓興建狀況。不過對於高樓救火，他坦言若是施工期間，只能用雲梯車。

香港惡火新聞引發各界再度對消防安全的重視，對於媒體詢問臺灣或許沒有竹棚，但仍有鷹架包覆的建築，若發生大火要如何因應。

內政部政務次長董建宏表示，香港這次火災是因為使用木工做施工架，臺灣已經鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，像使用鋼管施工架應符合國家標準CNS 4750規定，因此臺灣相關工法結構已有一定程度改變。

董次長指出，營造安全衛生標準第22條規定安全網的材質 、強度、檢驗及張掛方式，都必須符合國家CNS標準。國土署每年都會定期或不定期要求地方政府抽查工安狀況，並鼓勵民眾檢舉工安問題，希望確保整體興建與施工者安全，盡量做到零工安意外。將全面檢討臺灣的大樓興建狀況。

而臺灣如何應對高樓層火災，消防署透過文字說明，依據《各類場所消防安全設備設置標準》規定，建築物應檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備；設置標準即規定11樓以上樓層，必須設置自動撒水設備；另《建築技術規則建築設計施工編》規定，16樓以上或50公尺此上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

雲梯車是提供消防人員滅火或搶救受困人員使用。建築物達一定樓層後，依其樓層或高度，設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可以利用安全梯、特別安全梯進行逃生，並無住在幾樓以上傷亡風險變高的情形。

消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯的防火門，保持該樓梯不受火、煙蔓延，造成阻斷逃生路徑的情形；另高層樓利用雲梯車救援，仍有不特定風險，所以，建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑，確保自身安全。