香港惡火被爆抽菸 粉絲怒「截圖反擊」：抽蠟燭？

男團RIIZE成員元彬在香港惡火突被爆出抽菸。（圖／翻攝自元彬 IG、微博）





男團RIIZE成員元彬在近日官方公開的影片中，因為在一旁準備東西，突然被截圖做出他吞雲吐霧的動圖，並且還在11月26日香港惡火的時機被大肆宣傳，讓其粉絲怒不可遏，直接曬出影片來為其證明清白。

當時公開的影片，主要是為了替隊友慶生，在一個房間內準備了打火機點燃蠟燭，而當他拿起點燃的蠟燭後，還詢問隊友「一根蠟燭是否足夠」，結果就被截圖指出他在室內抽菸，還飆上了微博熱議。

對此，粉絲直接一一截圖，開始證明元彬清白，表示：「截圖前後均為慶生活動，全程都在準備蛋糕」、「哪來的抽菸？抽蠟燭？」、「主唱需保護嗓子，他可能抽煙嗎？」

