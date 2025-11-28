香港惡火近百人死！男星怒批「有人不講人話」聽到生氣

柯煒林關注香港火災。（陳俊吉攝、達志影像）

香港宏福苑大樓26日起火，造成94死逾70傷，其中一名死者為消防員。最近都在台灣發展事業的香港男星柯煒林，密切關注家鄉的火災，痛心地說：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。」

柯煒林27日在IG發文指出，小時候上常識課記得老師說，香港是個福地、四季分明、沒有天災，「嗯，香港沒有天災」。而他現在人在台灣，對於香港火災感到無力，只能透過新聞、threads持續關注。不過，柯煒林直言：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。很好，棱角沒有被磨掉，憤怒藏得更深。昨晚夢裡回到很多畫面，原來大家都沒有忘記，謝」。

廣告 廣告

柯煒林希望大家持續關注，不要忘記，「累了就休息，喝水，抱抱朋友、家人、貓、狗，還有自己，大家都在，一同面對」。他也向37歲殉職消防員何偉豪和香港消防員致敬，「願死者安息，願傷者平安，失散家人早日團聚。」最後，柯煒林以一句「好肉麻但真的好愛你們，香港人」做總結，表達對家鄉這片土地的濃烈情感。

其實，演藝圈除了柯煒林開轟「有人不講人話」，鐵肺歌后甄妮也質疑政府機關未為人民的安危好好把關，事發後還有官員說廢話。香港歌手吳林峰則在限動怒指部分團體和官員到災區拍照、繞一圈就離開，痛罵他們「腦袋是裝什麼X」。

更多中時新聞網報導

護理無照行醫 麻醉致死訴訟多

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空

每日焚逾800噸 專家倡飼料化