香港惡火近百死！ 住戶嘆「因長期裝修不知失火」：管理員逐戶敲門救命

香港宏福苑社區惡火，迄今已累計94人身亡。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區11月26日發生五級大火，火勢迅速蔓延7棟大樓，累計造成94人身亡，並有近300人仍失聯。對此，就有一名住戶分享，火災發生時，有位管理員逐戶敲門提醒逃生，讓他相當感動；另有居民透露，窗外時間被棚架、棚網擋住，他們看不見也聽不到屋外狀況，加上火災警報沒響，根本不知道外頭已經失火。

有位住戶在社群平台Threads發文表示，大部分住戶因維修工程，半年來習慣把窗戶緊閉，因此無法發現火勢，而在火災發生當下，就有管理員逐戶敲門提醒他們趕緊逃生，「感謝管理員救命之恩！」

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「謝謝管理員，希望他也平安」、「大樓沒有警鐘，消防設備沒有水，因為維修都停止運作了」、「警報系統因為裝修而被關閉了」、「我阿姨也是被管理員上樓敲門提醒，才知道失火，真的感謝他」、「希望政府能夠派發獎勵金，才不會讓好人寒心，這麼負責的管理員，希望之後薪資待遇能提高一些」、「好人一生平安」、「希望管理員安好」。

還有一名住戶指出，大樓的窗戶長年被發泡膠封住，窗外又長期被棚網覆蓋，所以開窗也沒用，居民長時間活在封閉、不見天日的環境下，看不到也聽不到屋外情況，如果沒有開電視新聞、收音機、手機，或親友通知，又沒有火災警報，外面著火了都不知道。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8歲童流血不止竟是腸胃炎害的！全身血點 牙齦狂冒血嚇壞家人

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了