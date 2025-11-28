香港惡火造成重大傷亡 滿志剛致深切哀悼：台灣也應檢視工地安全管理

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛28日表示，香港的傷痛不能船過水無痕，台灣也應反思工安。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

香港新界大埔宏福苑26日發生重大火警，當局今（28）日公布死亡人數增至94人，至少76人受傷。台北市議員吳志剛辦公室助理滿志剛今（28）日表示，願逝者安息、為香港祈福，也希望台灣能借他山之石，加強工地管理、建立施工安全公開制度，讓每一個建設案，都能被居民與社會妥善了解、共同關注。

滿志剛表示，香港新界大埔宏福苑在11月26日發生重大火警，造成至少65 人不幸罹難、數十人受傷、上百人失聯。看到現場畫面，真的令人心碎。自己向所有罹難者致上最深沉的哀悼，並祈願傷者平安康復，失聯者能順利被尋獲。

廣告 廣告

滿志剛提到，調查指出，火勢之所以如此嚴重是由於「外牆整修時並未按規定採用阻燃網，而是使用一般塑膠網；使用大量易燃竹棚架（鷹架）」，加上整修工程期間未妥善管理，讓火勢迅速往外攀升、全面延燒。

滿志剛指出，工地安全的管理問題，並不只存在於香港，以台灣為例，這個月初北市松山「鳴森苑」也因為工地內堆放大量模板與建材，加上火源管理鬆散，導致火災；新北在今年9月也有土城建案因施工用電、作業火源未妥善控管釀成火勢，雖然兩起事故雖未釀成重大傷亡，卻也提醒我們工地安全的重要，甚至建管處今年勘驗施工鷹架安全情形，也有7件不合格情勢。

「因此，我也想提醒不只台北市府，更是全台灣都應該借他山之石，加強工地管理」。滿志剛提出三點注意事項：一、提升工地安全標準，不只外牆鷹架，而是每一環節都要管理到位；二、加強雙北的工地稽查頻率，降低僥倖心態；三、要求工地落實火源隔離、配電安全、材料分類堆放與消防設備檢驗。

滿志剛強調，自己也希望未來能建立施工安全公開制度，讓每一個建設案，都能被居民與社會妥善了解、共同關注，香港的傷痛不能船過水無痕，台灣也不能等到發生更多悲劇，才後悔沒有提前防範。

最後，他表示，願逝者安息、為香港祈福，也願台灣能從這場悲劇汲取教訓、走向更安全的城市。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了