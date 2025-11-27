中央社

香港惡火釀災 內政部：全面檢討大樓興建狀況 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

香港惡火造成嚴重傷亡，內政部政務次長董建宏（右）27日表示，會全面檢討目前整體大樓興建狀況。

中央社記者高華謙攝 114年11月27日

香港惡火釀災 內政部：全面檢討大樓興建狀況 香港惡火造成嚴重傷亡，內政部政務次長董建宏 （右）27日表示，會全面檢討目前整體大樓興建狀 況。 中央社記者高華謙攝 114年11月27日
