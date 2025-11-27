香港惡火釀災 內政部：全面檢討大樓興建狀況

（中央社記者高華謙台北27日電）香港宏福苑大火已造成55人死亡，外界關注是否因搭建竹棚等因素釀災。內政部今天說，台灣已鮮少使用木工做施工架，且隨法令規範明確，工法結構已有一定程度改變，也會進行強而有力的工安檢查，接下來將全面檢討目前整體大樓興建狀況。

香港宏福苑社區在火警發生前，正進行外牆維修，所有大樓外牆也搭建竹棚及蓋上保護網等。香港保安局長鄧炳強說，大廈外牆維修物料受火後，蔓延速度比合規格的物料快，這是不尋常的。警方已以涉嫌過失殺人拘捕維修公司3名高層。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體詢問，台灣或許沒有竹棚，但會有鷹架包覆的建築，若發生大火要如何因應。

內政部政務次長董建宏表示，香港這次火災是因為使用木工做施工架，台灣已經鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，像使用鋼管施工架應符合國家標準CNS 4750規定，因此台灣相關工法結構已有一定程度改變。

董建宏說，營造安全衛生標準第22條規定安全網的材質 、強度、檢驗及張掛方式，都必須符合國家CNS標準。

董建宏表示，國土署每年都會定期或不定期要求地方政府抽查工安狀況，並鼓勵民眾檢舉工安問題，希望確保整體興建與施工者安全，盡量做到零工安意外。

董建宏說，對香港火災感到非常遺憾，內政部也會全面檢討目前整體大樓興建狀況。

至於台灣如何應對高樓層火災，消防署透過文字說明，依據「各類場所消防安全設備設置標準」規定，11樓以上樓層必須設置自動撒水設備；另「建築技術規則建築設計施工編」規定，16樓以上或50公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

消防署說，雲梯車是提供消防人員滅火或搶救受困人員使用，建築物達一定樓層後，依樓層或高度設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，而當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可以利用安全梯、特別安全梯逃生，並沒有住在幾樓以上傷亡風險變高的情形。

消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯的防火門，保持樓梯不受火煙蔓延；高層樓利用雲梯車救援，仍有不特定風險，所以建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑。（編輯：謝佳珍）1141127