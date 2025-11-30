香港惡火釀災！男發起連署喊話政府做4事 遭警方帶走
香港大埔宏福苑社區26日發生嚴重大火，累計已造成128人罹難，仍有約200人失聯。據傳，有一名男子在網路發起連署，要求政府妥善安置災民、成立獨立調查委員會、重新審視工程監管制度，以及追究官員責任問責，後遭香港警方拘捕問話。
根據港媒《香港01》報導，有位男子自稱「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發文，提出「有關大埔宏福苑五級火災的四大訴求」，同時發起聯署，他28日晚間更到大埔墟站附近發傳單，收獲逾萬個人簽名響應。
警方在29日以涉嫌煽動為由將涉事男子拘捕，目前網上聯署已停止，社群媒體帳號「大埔宏福苑火災關注組」也已關閉。𪐴港外交公署更發布聲明，指有別有用心者在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局，「堅定支持香港特區依法嚴懲『以災亂港』行徑。」
此外，港府日前依誤殺（過失致死）罪嫌拘捕施工單位3人，分別為宏福苑大維修工程承建商2董事及1工程顧問，並於28日晚間獲釋，但廉政公署為調查貪污，再次拘捕3人。
報導指出，廉署28日到13個處所搜查，包括涉事工程顧問公司、棚架工程分判商的辦公室，以及被捕人住所，查獲相關工程文件及銀行紀錄，拘捕7男1女，年齡在40歲至63歲之間；其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人則是棚架工程分判商，包括一對夫婦東主、1名中間人。目前已累計11人落網。
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。
悲痛！香港惡火奪年輕消防員生命 同僚痛訴：是人禍
香港世紀惡火奪走94條人命，年僅37歲的英勇消防員何偉豪也是其中之一。有同袍不捨弟兄的鮮活生命平白逝去，於27日在臉書貼文，痛訴制度、監管的失靈，還有施工單位的偷工減料，三重的人為因素共同釀成這起悲劇，「昨天這場火，不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇」。
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。
