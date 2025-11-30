香港惡火釀災！男發起連署喊話政府做4事 遭警方帶走

香港大埔宏福苑社區26日發生五級大火。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區26日發生嚴重大火，累計已造成128人罹難，仍有約200人失聯。據傳，有一名男子在網路發起連署，要求政府妥善安置災民、成立獨立調查委員會、重新審視工程監管制度，以及追究官員責任問責，後遭香港警方拘捕問話。

根據港媒《香港01》報導，有位男子自稱「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發文，提出「有關大埔宏福苑五級火災的四大訴求」，同時發起聯署，他28日晚間更到大埔墟站附近發傳單，收獲逾萬個人簽名響應。

廣告 廣告

警方在29日以涉嫌煽動為由將涉事男子拘捕，目前網上聯署已停止，社群媒體帳號「大埔宏福苑火災關注組」也已關閉。𪐴港外交公署更發布聲明，指有別有用心者在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局，「堅定支持香港特區依法嚴懲『以災亂港』行徑。」

此外，港府日前依誤殺（過失致死）罪嫌拘捕施工單位3人，分別為宏福苑大維修工程承建商2董事及1工程顧問，並於28日晚間獲釋，但廉政公署為調查貪污，再次拘捕3人。

報導指出，廉署28日到13個處所搜查，包括涉事工程顧問公司、棚架工程分判商的辦公室，以及被捕人住所，查獲相關工程文件及銀行紀錄，拘捕7男1女，年齡在40歲至63歲之間；其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人則是棚架工程分判商，包括一對夫婦東主、1名中間人。目前已累計11人落網。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

棄嬰藏包藏屋下「巨蜥拖出啃屍」 19歲母供稱不知自己懷孕

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢