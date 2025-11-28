香港惡火釀災！相信音樂宣布「捐887萬」盡綿薄之力

相信音樂宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣220萬元（約新台幣887萬）。（圖／相信音樂提供）





因應香港「宏福苑社區」大樓發生的五級大火，嚴重事故令大眾不捨和痛心，中、港、韓藝人都紛紛捐善款，今（28日）相信音樂也宣布捐向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣220萬元（約新台幣887萬）。

相信音樂稍早通過官方社群寫下：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛」，因此代表公司以及旗下全體藝人，向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣 220 萬元，盼望能略盡綿力，支援救援行動及災後重建工作。

廣告 廣告

對於這段難熬的時光，表示：「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子，香港加油，我們始終與你們同在。」

另外，鑒於香港發生重大事故，麋先生MIXER原定於明（29日）舉行的《馬戲團運動 CircUs 世界巡迴演唱會 - 香港站》，也確定延期舉行。



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●于朦朧死因未明 再爆「好友是臥底」 和范世錡關係全曝

