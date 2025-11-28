香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保

香港宏福苑大火，迄今已釀128人喪命。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，截至今日（29日）凌晨，已確認至少128人身亡。警方在27日以涉嫌「誤殺」（過失殺人）拘捕「宏業建築工程有限公司」3名男負責人，目前已獲准保釋候查。

據了解，這起惡火始於26日下午2點51分左右，宏昌閣外牆的棚架突然起火，並迅速延燒另6棟大樓，香港消防處在下午3點02分將火警升級為三級，3點34分升級為四級，傍晚6點22分再升為五級。

相關資料顯示，宏福苑於1983年落成，樓齡42年，共有8棟，樓高均為31層，總計容納1984戶、超過4000名居民。

根據港媒《香港01》報導，負責此次外牆施工的建商為「宏業建築工程有限公司」，警方27日逮捕「宏業建築工程」3名男負責人，分別是何姓、侯姓及黃姓（52至68歲），為2名董事及1名工程顧問，將進一步接受調查。

27日上午7時半，《香港01》記者到「宏業建築工程有限公司」，位於新蒲崗的辦公大樓，當時已經有多名員警在內調查，不准其他人進入，裡面可見一箱箱的文件遭查封。上午9時許，警員以黑布蒙頭、反手上銬一名男子，並將他押上警車帶走。

下午1時半，《香港01》記者到嫌疑人位於蝦尾新村一棟3層房屋，有一名男子以黑布蒙頭、反手上銬，在律師陪同下，被員警帶入屋調查，接著員警再打開車門搜證，近半小時後將男子帶回警局。有消息指出，該名男子是「宏業」董事及營運經理。

下午3時08分左右，警方車輛載著一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，並由員警帶到馬鞍山沃泰街8號曉峰灣畔搜證。到了下午4時許，警方完成搜證，開車載著男子離開。據了解，該男子是工程授權簽字人。

警方表示，目前3名被捕男子已獲准保釋候查，須在12月上旬向警方報到。

