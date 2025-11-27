香港惡火釀重大傷亡！MAMA確定照常舉行 韓星陸續現身機場

香港大埔宏福苑於26日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡。預定於28、29日在啟德體育園登場的MAMA頒獎典禮27日發布公告，表示活動將如期舉行，多組韓團也已啟程前往香港，包括IVE、i-dle、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、RIIZE、ZEROBASEONE（ZB1）與頒獎嘉賓安孝燮等。

《2025 MAMA AWARDS》28、29日將在香港啟德體育園舉辦。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

根據韓媒《MYDAILY》報導，MAMA製作組緊急在香港召開多場會議後，決定不取消頒獎典禮，並將整體基調轉為更為莊重的風格。主辦方正針對舞台設計、活動流程以及頒獎內容進行全面檢討與調整，承諾將以最謹慎的態度制定後續計畫，並向所有參與藝人及合作公司致歉。

G-DRAGON（左圖）與Super Junior（右圖）將在MAMA頒獎典禮上表演。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

周潤發（左圖）、楊紫瓊（右圖）將擔任本次MAMA典禮的頒獎嘉賓。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

《2025 MAMA AWARDS》此次為期兩天匯集了K-POP界最知名的藝人與團體。卡司包括SUPER JUNIOR、i-dle、IVE、ENHYPEN、BABYMONSTER、CORTIS、Stray Kids、aespa與韓流天王G-DRAGON權志龍等，甚至邀請到奧斯卡影后楊紫瓊、香港影帝周潤發擔任頒獎嘉賓，陣容相當豪華。

