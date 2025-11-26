香港惡火釀13死！容祖兒舊愛曝現場畫面 濃煙狂竄超嚇人

容祖兒與陳方藤早期曾有過一段情。（圖／翻攝自容祖兒、陳方藤IG）





香港大埔宏福苑今（26）日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，目前已從三級火警升級至五級，截至晚間7點50分已造成13死15傷，其中一名消防員命喪火海殉職，對此，粵語天后容祖兒前男友陳方藤（Meter）也在社群平台公開火勢照片，畫面相當恐怖。

從陳方藤在 IG 限時動態發布的照片可見，宏福苑及周邊大樓都冒出濃濃黑煙，煙柱直竄天際，火勢相當慘烈。他接著又分享另一個視角的畫面，只見入夜後大樓仍持續燃燒，火光熊熊，他附上兩個雙手合十的表情符號，盼望火勢能早日被撲滅。

陳方藤在社群平台曬出火勢情況。（圖／翻攝自陳方藤IG）

據悉，容祖兒出道早期曾與陳方藤有過一段情，2008年時她上節目坦言與男方因聚少離多，加上認為對方比自己幼稚，最終走向分手。不過雙方仍維持友好交情，日前陳方藤新店開張時，容祖兒也帶著大批人馬前去力挺，為陳方藤吸引不少客源。



