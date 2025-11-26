即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑今（26）日下午2許發生火警，宏昌閣外牆棚架首先起火，火勢迅速延燒，導致整排高樓陷入火海。火警造成多位居民受困高樓，包含消防員在內，目前已釀13死15傷。對此，中國國家主席習近平也在晚間表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火勢。

根據《香港01》報導，大埔的宏福苑宏昌閣的外牆棚架在今日下午2時51分失火，並且迅速延燒鄰近的宏泰閣等，至少有4棟大樓跟著燃燒。由於火勢猛烈，下午3時02分時，火警升級為3級；並在下午3時34分升為4級；接著於6時22分升為5級，現場還不斷傳出爆炸聲響。

火警意外造成多名消防員在灌救時受傷或殉職，目前傳出至少13人死亡、15人受傷，但還未能確認是否還有居民未撤離。

據中媒《央視新聞》報導，習近平已在晚間向罹難者和殉職的消防員表示哀悼，並要求全力以赴撲滅火災，將傷亡及損失降到最低。

原文出處：快新聞／香港惡火釀13死15傷！消防員殉職 習近平說話了

