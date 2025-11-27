香港惡火釀15年來嚴重死傷！杜汶澤不捨家鄉哀悼：請讓真相水落石出

娛樂中心綜合報導

香港新界大埔區26日下午發生一起15年來罕見的大規模住宅火災，宏福苑社區多棟大樓在短時間內被烈焰吞噬，濃煙直竄天際，災情慘重。根據港方晚間統計，目前已知已致44不幸罹難、45傷，還包括在搶救行動中受困殉職的消防員。這起突如其來的重大事故震驚香港社會，也牽動旅外港人的情緒，定居台灣的香港藝人杜汶澤更在晚間第一時間於社群平台發文表達哀悼。

由於火勢猛烈，部分樓層受困情形一度相當嚴重，多名消防員在深入火場時受傷，搜救行動也因高溫與濃煙多次受阻。現場仍持續進行餘火控制與搜救，而該工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕。港府坦言，目前仍無法確認所有住戶是否成功撤離，相關單位正逐層搜索。

杜汶澤昨晚第一時間轉發限動新聞「不捨家鄉」發聲了（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

巨大的災難也讓許多香港人透過社群表達關切，而長期旅居台灣的男星杜汶澤更在第一時間更新限時動態。他在社群IG轉貼火警畫面，寫下「RIP」、「願亡者安息、傷者早日康復」，隨後又貼上《般若心經》經文，希望以祈願方式向罹難者致意。發文隨即在港、台兩地網路引起討論，不少粉絲留言盼望災情不要再擴大。

目前香港消防處與建築署已著手調查起火原因，包括棚架工程是否為防火建材，以及火勢能在短時間內快速延燒的結構因素。港府表示，將協助受災住戶安置，同時在火場完全穩定後公布更詳細的搜救結果與災情評估。

