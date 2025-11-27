香港惡火釀44死、多人失蹤！13所學校急停課…教育局：供學生心理支援

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，是自回歸以來第二起「五級火警」，這起火警造成至少44死，多人受傷，200人失蹤，救災行動尚未結束，考量影響居民眾多，教育局宣布，周邊13所學校停課，並留意學生情緒，同時由教育心理學家及大埔區學校發展組人員，給予學生提供適切支援。

據《香港01》報導，11月27日停課學校名單：

1.中華基督教會馮梁結紀念中學

2.大埔浸信會公立學校

3.聖公會阮鄭夢芹小學

4.靈糧堂劉梅軒中學

5.港九街坊婦女會孫方中書院

6.保良局田家炳千禧小學

7.德萃小學

8.大光德萃書院

9. 挪威國際學校（幼稚園部）

10.恩主教書院

11.王肇枝中學

12.保良局劉進幼稚園

13.安基司國際幼兒園（滌濤山分校）

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

教育局宣布，個別學校視實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定。

此外，教育局表示，已聯絡大埔區學校及位於宏福苑附近的學校，派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員，前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援。

教育局呼籲，區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援，教育局教育心理學家及大埔區學校發展組人員會與學校保持緊密聯繫，繼續為學校提供所需協助。

