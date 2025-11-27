香港惡火釀44死、超過200人失聯 舒淇.謝霆鋒等群星悲悼

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火警，多棟高樓大廈被大火狂燒，火警等級升至最高級「5級」，且到今（27）天上午仍在延燒中，至少已造成44人死亡、超過200人失聯，多名藝人包括舒淇、馮德倫、謝霆鋒等人，都紛紛在社群上哀悼，並分享救災資訊提供給受災戶。

舒淇深夜在IG發文，以黑底加上雙手合十的符號，為香港大火表達哀悼之意，也祈求火勢速退、平平安安，致敬英勇消防員們，願逝者安息，在圖片中也附上相關救濟服務資料，透過公眾人物的力量，協助援助訊息分享。馮德倫、謝霆鋒則在限時動態向消防隊員們致上敬意；梁詠琪、張柏芝、鄧紫棋等人也先後PO文致哀及祈福。