香港惡火釀44死、279人失蹤 71歲男崩潰痛哭：我妻子還在裡面

香港大埔區「宏福苑」社區昨（26日）發生5級大火，釀成44人死亡、29人住院、279人失蹤。火勢疑因外牆建築網與鷹架助長，至今（27日）早上仍未完全撲滅。

據《香港01》報導，大埔宏福苑昨日發生火警，火勢至今日凌晨仍未救熄，香港消防處副處長陳慶勇稱，消防員由大廈低層向上進攻及搜救，多人陸續獲救，需要戴上氧氣罩，送醫進行治療，截至今日早上10時，64名送院傷者中有16人命危、25人嚴重、16人穩定，另有7人已出院，此次罹難人數，是香港自1948年以來最嚴重的火警事故，死亡人數更超越1996年九龍商業大樓火災。

《路透》報導，一名71歲黃姓男子接受訪問時泣不成聲，表示「妻子被困在裡面」。另外，一名婦人認屍後因無法承受痛失愛女的悲痛，在親友攙扶下離開，場面令人鼻酸。更有女兒收到母親遺失的手機，但過了一夜，至今仍找不到人，讓她更加焦急。

更有宏福苑災民受訪時情緒潰堤，痛哭表示自己從凌晨3點站在現場看到清晨5點，卻只能眼睜睜看著家被火吞噬，來不及帶走任何貴重物品。就有災民質疑，現場明明出動多輛消防車，卻始終只有一條水線灌救，無法理解為何無法同時對多棟大樓進行灑水防護。

香港警務處處長Eileen Chung表示，「我們有理由相信，該公司相關責任人存在嚴重疏忽，導致這起事故發生，火勢失控蔓延，造成重大人員傷亡。」目前該公司兩名董事及一名工程顧問因涉嫌過失殺人遭到拘捕。他補充，這類綠色建築網與竹製鷹架為中國傳統建築的主要組成部分，但因安全問題，香港自今年3月起已逐步淘汰使用。

