香港惡火釀65死...aespa出手捐201萬！中國籍成員寧寧沉痛發聲

娛樂中心／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生嚴重火警，火勢在短時間失控蔓延，造成嚴重死傷，成為香港近年最嚴重的火災事故。噩耗曝光後，演藝圈名人相繼發聲哀悼，韓國人氣女團aespa今（27）日透過微博宣布，以團體名義捐款50萬港幣（約201萬新台幣），中國籍成員寧寧（寧藝卓）隨後更在IG透過黑底白字發聲。

aespa官方微博發聲。（圖／翻攝自aespa 微博）

女團aespa稍早在官方微博發文：「大家好，這裡是 aespa。對於令人心痛的消息，我們深表關切。為此，我們決定以 aespa 的名義向中國香港紅十字會捐款港幣 50 萬，帶去一份力量，衷心祈願平安。 ​​​」宣布以團體名義向香港十字會捐款50萬港幣。同時，成員寧寧也在IG限時動態以黑底白字發聲，寫下31字「願平安無事，請大家一定注意安全，致敬消防人員，為遇難人員默哀。」並在文末附上雙手合十表情符號。

寧寧黑底白字發聲。（圖／翻攝自寧寧IG）

截至今（27）日下午，香港大火已奪走至少65條人命，還有超過200名人失聯。原定將於28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」，稍早宣布典禮照常舉行，但取消星光紅毯，並將現場直播改為預錄形式播出，典禮也將新增默哀環節，向不幸罹難的亡者致哀。

