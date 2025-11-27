香港惡火震撼國際！娛樂圈活動全急喊停延期 天后電影首映禮直接取消

娛樂中心／綜合報導

昨天香港宏福苑大火，造成死傷慘重，許多娛樂圈活動紛紛喊卡。（圖／翻攝自X平台 @BienPerez）

香港大埔宏福苑昨26日爆發15年來˙罕見的五級嚴重火災，多棟大樓陷入火海，截至27日清晨傷亡慘重，已造成 44 人喪生、58 人受傷，仍有逾 200 居民下落不明，消防隊通宵灌救仍未能完全撲滅。重大災難笼罩全港，各界沉痛之餘，原訂今日舉行的多場娛樂與公開活動也因社會氣氛沉重相繼宣布延期以及取消。

天后容祖兒主演動畫電影《動物方城市2》香港首映活動直接取消。（圖／翻攝自臉書）

這起罕見的嚴重火災引發全城關注，多位演藝人士也透過社群平台分享救援資訊，希望協助未被掌握的災民與家屬之間加速訊息流通。隨著災情持續擴大，多個節目主辦單位、品牌與表演團體迅速做出應對，避免在全港哀痛之際仍舉行慶祝性活動。

亞洲電視台離災情大樓很近，特地騰出2樓、4樓作為災民臨時庇護空間。（圖／翻攝自臉書）

其中，原訂於尖沙咀舉辦的女星余詩曼聖誕亮燈典禮率先宣布延期；陳家樂與連詩雅的聖誕活動啟動儀式也同步延後舉行。歌手JACE 陳凱詠原定演唱會門票的開售時程延後。而天后容祖兒主演動畫電影原計劃舉行的《動物方城市2》香港首映活動更是在災情公布後即刻喊卡，主辦單位強調「當下以社會整體情緒為最優先考量」。

歌手JACE 陳凱詠原定演唱會門票的開售時程延後。（圖／翻攝自臉書）

舞台藝術活動同樣受到影響。「粵劇特朗普記者會」因火警延燒後的整體氛圍宣布延期，而舞蹈團四十五周年舞劇《武道》記者會亦取消部分內容，僅保留必要訊息發布，將大型現場活動留待另擇日舉行。

除了香港藝人們及主辦單位的自主調整，香港電視台也因應災情緊急改動節目表。TVB 昨晚停止播放原定節目，並將《晚間新聞》提前至22點30分播出，以便提供更多火場訊息與最新官方統計。同時，由於亞洲電視總部位在大埔區，電視台宣布已騰出大樓內2樓及4樓作為臨時庇護空間，可收容150至200名受災居民，並呼籲社福機構若有需求可直接聯繫。

