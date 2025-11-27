香港惡火「外牆違法施工物料」成助燃結構！承包商神隱遭突襲搜查 3人被捕

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警，截至今（27日）晨，已延燒逾16小時，導致至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤，為香港歷史上死亡人數最多的火災。由於外牆維修工程疑為節省成本而未遵守阻燃規定、涉嚴重疏忽，警方遂突擊搜查承包商宏業建築，帶走大量文件並拘捕2名董事及1名工程顧問。

綜合港媒報導，大埔宏福苑五級大火焚燒超過16小時仍未完全撲滅，造成至少44人死亡，社區數棟大樓徹夜延燒，現場仍能見到消防員持續灌救及搜索。這場近年最嚴重的住宅火警迅速失控，火勢沿外牆棚架與保護網狂飆，最初起火的大樓「宏昌閣」從下層外牆一路被火舌吞噬，火焰碎屑更在強風吹拂下四散，引燃其他大樓，導致整個屋苑陷入火海。

廣告 廣告

火場調查初步指出，多項外牆施工物料疑未達防火標準，包含保護網、保護膜、防水帆布和塑膠布等；警方並在未受波及的大樓發現各層電梯大堂窗外均包覆易燃泡沫塑膠，引發高度關注，並懷疑泡沫塑膠或是火勢瞬間蔓延的主要原因之一。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港警方在記者會中表示，相信負責進行外牆維修工程的公司存在「嚴重疏忽」。工程承辦商為「宏業建築工程有限公司」，該公司自去年7月起在宏福苑進行大規模外牆維修，工程長達1年多。

根據文件，宏昌閣為維修工程第一期，原訂明年3月至6月期間分批拆除棚架，但火災中最先起火的正是這些棚架。值得注意的是，棚架結構在10月時曾因受颱風「樺加沙」損毀而需緊急加固，但如今卻反成助燃結構，令外界質疑棚架用料或施工安全是否存在瑕疵。

案發後，多家港媒多次致電宏業建築及宏福苑業主立案法團，但至今全部「神隱」，無人接聽或回覆，幾乎全面失聯，引起社會強烈不滿。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警。（圖／達志／美聯社）

對此，警方在27日清晨7時半展開突襲調查，《香港01》記者在宏業建築位於新蒲崗的寫字樓外目擊多名重案組探員進入調查，並將一箱箱文件封存、疑準備帶走深入分析。約2小時後，1名男子被警員以黑布蒙面、反鎖押上警車帶走。

警方同日宣布，已在大埔、牛頭角及新蒲崗拘捕3名本地男子，涉嫌「誤殺」（過失致死），年齡介乎52至68歲，分別為涉事工程公司的2名董事及1名工程顧問，目前均被扣查。警方強調，後續將全面調查大判、二判乃至參與工程的工人，以釐清火勢如何急速擴散，以及是否涉及違規施工或管理疏失。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場