香港惡火／消防員遭燻黑昏迷 住戶絕望「家被燒完」！怨工人抽菸釀禍

消防員遭燻黑昏迷，住戶絕望「家被燒完」！怨工人抽菸釀禍。圖／翻自《香港01》

香港新界大埔一處集合式住宅區「大埔宏福苑」，在26日發生嚴重火警，這也是香港這17年來最嚴重火警，至少36人死亡，失聯人數還有200多人。其中有一名消防員不幸罹難，還有消防員被拍到已經全身被燻黑、陷入昏迷的狀況。住戶們更是眼睜睜看著自己家園，全被燒毀，現場難掩悲傷激動。

大埔宏福苑是1980年代興建的密集式住宅，屋齡已42年，因此近日展開維修相關工程，屋外搭滿竹製棚架。據悉這片住宅區，約有4千多名住戶，人口相當龐大。從香港媒體現場報導可見，許多住戶焦急等待，因為有的住戶指出，還有家人完全聯絡不上，讓他們心急如焚，不知如何是好。另外還有住戶難過地說，眼睜睜看著自己的家園全被燒掉，畢生心血全沒了。

廣告 廣告

就有住戶抱怨並質疑，可能是維修工人釀禍。有住戶指責經常看到工人邊工作邊抽菸，雖然住戶多次勸阻，但工人依然再犯，這次的火警，就有住戶表示，懷疑又是工人抽菸釀禍。不過造成火警的真正原因，目前香港當局尚未公布。而港府在今（27日）凌晨2時發布消息，指出宏幅苑外牆物料不尋常，起火蔓延速度比合格物料快。

此外，這場大火燒了12小時，仍未完全撲滅，香港消防處副處長陳慶勇表示，估計由於風勢，燒著雜物及竹棚，並飄散至附近大廈，最終蔓延至屋苑8棟大廈的其中7棟。陳慶勇表示，有個別樓層火勢猛烈，現場溫度非常高，消防人員攻上大廈遇到非常高溫，因此未能順利攻上高樓層，已透過通訊中心與住戶保持聯絡，等到成功攻進，會帶住戶到安全地方。



回到原文

更多鏡報報導

香港17年來最嚴重火警 惡火難控制！已36死279人失聯

41J肉聲／女格鬥家把飛機當道場 機上大鬧KO兩員警！

中國客不來「中文消失了」！ 京都人狂喜