香港惡火！烈焰吞噬宏福苑 老伯心碎喊：我太太在裡面

大陸中心／楊惟甯報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界大埔今（26）日下午傳出重大火警，宏福苑內的宏昌閣及周邊多棟住宅大樓陷入火海，截至晚間11時20分，已造成至少13人死亡、23人受傷，仍有居民受困，傷亡數字持續攀升。熊熊烈焰與濃煙直竄夜空，火場外一片混亂與哀號。稍早，一名記者在現場拍到一位成功逃出的老翁，神情崩潰地對著仍在燃燒的大樓大喊：「我太太在裡面！」淒厲喊聲令人鼻酸。

據香港《TVB》報導，大火迅速蔓延，消防處不斷接獲住戶來電求救，指仍有人困在高樓內等待救援。現場不時傳出爆炸聲響，火舌從多個樓層窗戶竄出。《路透社》記者也在火場附近直擊，一名老翁痛哭對著起火的大樓呼喊：「我太太還在屋裡。」他多次撥打電話卻始終無人接聽，情緒幾近崩潰，只能無助地望著烈焰吞噬家園。

初步消息指出，火源疑似與外牆維修工程的竹棚架起火有關，強風助長火勢向周邊樓棟蔓延，相關單位已將火警升級為最嚴重的五級火災。早前，中國國家主席習近平已向罹難者及家屬表達深切哀悼與慰問，並指示全力撲滅火勢、加速救援行動，務求將傷亡與損失降至最低。

