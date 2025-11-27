香港惡火...男星竟趁機賣保險！挨轟「發死人財」 電視台急切割

香港男星林子幸在火災期間藉機推銷保險，遭網友痛批「發死人財」。翻攝林子幸IG



香港大埔老舊住宅群「宏福苑」昨天（11/26）發大火，8棟建築物7棟全燒，造成至少44人死亡，包含一名消防員殉職。香港男星林子幸在社群發文，藉機推銷保險，引來網友群起砲轟他「發死人財」。

林子幸曾在TVB演出，作品包括《奔跑吧！勇敢的女人們》等。火災發生後在社群發文，提到看到大火新聞心裡很沉重，「意外來得太突然，生命的脆弱讓人不禁：一萬和萬一，誰先到來，沒人知道。但我們能做的，是提前準備，做好風險管控...」，接著強調「保險不是推銷，是陪伴」、「財策不是冷冰冰的數字，是對未來的愛與責任」。

貼文曝光後，網紅痛罵「宏福苑火災第4個專員衝出賣保險，以為是WeChat賣我就不知？」，也有網友怒批「保渣」、「發死人財，你都算陰質啦」、「攸關人命，你在賣保險？」、「你做演員就是想紅，今天終於最多人認識你啦」。

遭炎上後，林子幸緊急發文解釋，表示貼文僅限於個人朋友圈，並非公開推廣，也沒有進行任何商業行為，對造成誤解致歉，表示會更謹慎態度處理未來言論。

TVB也發3點聲明，指出林子幸的行為不代表公司立場，對利用社會重大事故進行宣傳的行為予以強烈譴責。

香港男星林子幸發文道歉。翻攝林子幸IG

