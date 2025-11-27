香港惡火「賺死人錢」 趁機賣保險 電視台怒切割

香港男星林子幸因發言不當被認為賺死人錢。（圖／翻攝自林子幸 IG）





香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓26日因棚架起火發聲嚴重火警，引發五級大火，至今已經百人傷亡、失蹤。沒想到TVB電視台男星林子幸昨（26日）以悲痛事件宣導保險，導致被批賣「死人財。」如今TVB直接發文切割，而本人也凌晨發文致歉。

根據港媒報導，有網紅在社交平台指出：「宏福苑火災第4個專員衝出賣保險，以為是WeChat賣我就不知？」所指出對象便是男星林子幸，他在朋友圈表達了看到意外沈重的想法，還說一萬和萬一沒人知道那個先來，「為自己、為家人、留下一份保障和安心。」

對此，林子幸發文表達自己稱保險不是推銷、是陪伴，珍惜每個平凡的日子，但卻依舊遭到批評，隨後凌晨在IG再度聲明，「該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！」

而香港電視台也對此事發出嚴肅三點聲明，首先表達林子幸並非本公司員工，個人行為與公司無關；並對於相關報導感到遺憾，任何利用社會重大事故做宣傳行為都該被譴責；TVB也對於「宏福苑社區」大樓死傷者及其家屬致以最深切慰問，也請大家以嚴肅態度對待，勿以流量來散播不當訊息。

