香港惡火！起火點曝光 竹棚冒火光「從底燒到頂」

香港宏福苑大火。（圖／東森新聞）





香港宏福苑屋齡42年，總共八棟樓住了將近兩千戶，去年一月進行維修，大樓外搭起竹棚，還有防護網，不過26號下午兩點多，低樓層外牆棚架突然燃燒，不到十分鐘整棟樓都竄出火舌。

總共七棟樓變成火海，怎麼會變成火燒連環樓，前義消分析，恐怕跟風勢有關係，因為大樓距離太近，火星飄到別棟樓，如今要救援上難度也很高。

由竹子搭成的外牆棚架，再加上不防火的棚網，造成火勢迅速向上蔓延，被燒斷的竹子直接斷裂，就從高空掉落。這情況真的太危險，更可怕的是，不只燒一棟樓，火星隨風彈到隔壁大廈，總共七棟樓陷入火海。

香港攝影記者曾慧鋒：「現在記者所在的位置，是在大埔墟火車站，目前可以看到在我身後，就是宏福苑這裡著火的情形，外面的車站也聞到濃濃的燒焦氣味。」

宏福苑因為是國宅，價格便宜，樓齡42年，總共有31樓，八棟將近兩千戶，從去年1月投入3.3億港幣，進行大維修，預計明年3月完工。

香港攝影記者曾慧鋒：「類似一個台灣的社宅概念，它算是一個小的社區，因為它相比一些私人的房子來說，真的是比較便宜大概將近一半。」

但其實每一棟大廈距離很近，為什麼還有住戶受困，看樓層平面圖就知道，每戶相連排成四角形，因為火勢從外向內延燒，濃煙根本無法排出。

前義消張志豪：「其實高樓層的火警，基本上是靠高樓裡面的消防設備，來做一個自助滅火動作，這個內部消防設備（完全撲滅），其實還是有些困難，所以我剛剛講如果氣候風勢，都沒有辦法得到一個改善，要阻止延燒可能要花相當大的工夫。」

風勢竹棚再加上香港氣候乾燥，接下來該怎麼救援，就希望老天幫忙，風勢變小溫度降低，消防弟兄才能進入順利火場，跟火神搶命。

