香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光 曾穿打火服抱太太感性告白：愛妳

香港新界大埔屋齡超過40年的大型住宅群「宏福苑」26日發生歷來罕見的重大火災，熊熊烈焰沿著棚架與外牆高速蔓延，8棟大樓中有7棟全面燃燒，火場宛如末日景象。截至27日清晨，罹難人數已攀升至44人，罹難者中包含一名年僅37歲的消防員何偉豪，他在進入火場執行任務時受困殉職，他的IG湧入許多民眾哀悼，謝謝他的英勇，一路好走。

根據港媒報導，何偉豪於26日下午3時1分被派遣前往宏昌樓支援滅火行動。進入火場後不到30分鐘，指揮中心即失去與他的聯繫，消防處隨即啟動緊急搜救程序。下午4時1分，同僚於大樓電梯對開空地發現他倒地，明顯受高溫灼傷。何偉豪被救出時臉部嚴重燒傷，由救護員立即施以急救並送往威爾斯親王醫院搶救，但因傷勢過重，於下午4時45分宣告不治。

香港消防處指出，何偉豪入職消防已有9年，加入消防前曾任職警隊機場特警，以體能優異、作風勇敢聞名，在警界綽號「大隻豪」。噩耗傳出後，昔日同袍紛紛在私人社群致哀，消防處官網也換為黑白頁面，以悼念這位在火線上捨身救人的英雄。

他的IG也湧入許多民眾哀悼，謝謝他的英勇，一路好走。而何偉豪的IG上，多數PO的照片都是與家人為主，其中一張照片他身穿消防的打火裝，抱著太太合照，當時還感性寫下，「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次Love u，以後都要笑得咁（這麼）開心！」如今看來分外悲傷。

