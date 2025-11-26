香港惡火！8摩天樓燒成人間煉獄 37歲勇消「熏黑昏迷」殉職

香港1126大火，消防員英勇救火。翻攝香港消防處臉書



香港今天（11／26）傳出惡火，位在大埔的宏福苑宏昌閣外牆鷹架起火，在風勢助長下，火勢快速蔓延到宏泰閣等8棟摩天樓，香港的火警也由三級升至五級。香港消防處處長表示，已經有一名入職9年的37歲的消防員不幸殉職。

香港1126大火，消防員英勇救火。翻攝香港消防處臉書

根據消防處處長楊恩健今天晚間在記者會證實，一位入職已9年的37歲消防員不幸殉職，他當時是在地下救援期間失聯，其後被尋獲時已燒傷昏迷，送院搶救後不治。另外，有一名消防員熱衰竭送院。

楊恩健說，這名消防員下午3時1分到達火警現場，在地下負責救援，其後於3時30分起失聯，搜索後4時01分於宏昌閣對出空地發現，消防員全身熏黑、面部燒傷，送醫搶救，下午4時45分不治。消防處向死者家屬致深切慰問，並且將會提供支援。

廣告 廣告

香港1126大火，消防員英勇救火。翻攝香港消防處臉書

另外，《香港01》報導指出，在醫院見到許多身穿消防「黃金戰衣」的傷者全身熏黑；另外，多名救出的傷者臥床，戴上氧氣罩，目前傷亡情況仍未明朗，但消防單位表示，「不斷收到居民被困的求助」。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝