香港惡火13死「7棟樓成火海」！杜汶澤吐11字發聲了

香港今（26）日發生重大火警，新界大埔區「宏福苑」住宅區突發大火，火勢相當猛烈，瞬間延燒至多棟建築，短短幾分鐘現場瞬間陷入火海，截至晚間7時，確認已有13人罹難，16人受傷，7棟大樓遭波及，目前正全力搶救中。而在稍早，近年移居台灣的港星杜汶澤也透過IG發表哀悼之意。





香港惡火13死「升至5級」7棟大樓成火海！杜汶澤「親吐11字」不捨發聲了

香港新界大埔區「宏福苑」住宅區突發大火，延燒至多棟建築，短短幾分鐘瞬間陷入火海。（圖／美聯社提供）

根據《香港01》報導，大埔的宏福苑宏昌閣的外牆棚架在今（26）日下午2時51分失火，並且迅速延燒鄰近的宏泰閣等，至少有4棟大樓跟著燃燒。由於火勢猛烈，下午3時02分時，火警升級為3級；並在下午3時34分升為4級；接著於6時22分升為5級，現場還不斷傳出爆炸聲響。

截至晚間7時，確認已有13人罹難，其中包含一名消防員。（圖／美聯社提供）





這場火警更是意外造成多名消防員在灌救時受傷，截至晚間7時，確認已有13人罹難，其中包含一名消防員，另有16人受傷，7棟大樓遭波及，目前還未能確認是否還有居民未撤離，目前相關單位正全力搶救中。

移居台灣的港星杜汶澤透過社群表示哀悼。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）





眼看香港發生巨大火警，近幾年移居台灣的港星杜汶澤也透過IG限時動態發文，曬出相關新聞畫面，寫下「RIP」、「願亡者安息，傷者早日康復」，隨後更是貼出《般若波羅蜜多心經》經文，希望亡者安息。

杜汶澤曬出相關新聞畫面，寫下「RIP」、「願亡者安息，傷者早日康復」。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）





